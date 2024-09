Uruguay : les adieux émouvants de Messi et Neymar à Luis Saurez

Luis Suarez a refermé un chapitre de 17 ans avec la sélection uruguayenne cette nuit. L’attaquant de 37 ans a joué son dernier match avec la Celeste, un 0-0 face au Paraguay dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Forcément, l’émotion était grande pour l’actuel joueur de l’Inter Miami. Etouré de sa famille lors des festivités sur la pelouse, El Pistolero a eu du mal à retenir ses larmes lors des différents hommages diffusés sur l’écran géant du stade. Outre ses coéquipiers avec la sélection et de grands joueurs uruguayens comme Enzo Francescoli, Lionel Messi et Neymar ont également eu un mot pour leur grand complice du FC Barcelone. «Ça a été un honneur pour moi de t’avoir connu comme joueur et comme homme. Les Uruguayens garderont dans leur mémoire et dans leur cœur un joueur incroyable. Je t’aime beaucoup», a notamment déclaré le Brésilien.

Pour l’Argentin, avec qui il partage encore le vestiaire aux États-Unis, l’hommage a été encore plus appuyé. «Salut 'gros’, je voulais être présent en ce jour si important pour toi, pour ta famille et pour les fans de football. J’ai été heureux d’être à tes côtés et je sais à quel point il a été difficile de prendre cette décision car je sais ce que l’on ressent quand on joue avec l’équipe nationale de l’Uruguay. J’espère simplement que tu apprécieras cet hommage qui est plus que mérité. Tu as toujours tout donné pour l’équipe, jusqu’au dernier jour. Tu pars en laissant un grand héritage pour les générations à venir. C’est la fin d’un chapitre important dans ta carrière mais heureusement tu as encore plusieurs années de football devant toi.» Suarez a apprécié le message.