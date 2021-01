PSG : Colin Dagba positif à la COVID-19

Décidément, Mauricio Pochettino a, pour ces débuts, un effectif plutôt réduit. Après les nombreux forfaits pour blessures dans son équipe, le technicien argentin doit aussi composer avec ceux touchés par l’épidémie du coronavirus.

Après Rafinha il y a une dizaine de jours, le Paris-Saint-Germain a annoncé que Colin Dagba avait été testé positif, ce mardi. « Colin Dagba, est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié», peut-on lire sur le Twitter du club. Le jeune latéral droit français qui restait sur trois titularisations va donc être placé à l’isolement ces prochains jours. Mauricio Pochettino devra bricoler sur le couloir droit de sa défense. Florenzi n’étant pas totalement remis de sa blessure, et avec aucun autre arrière droit valide, on pourrait bien voir Layvin Kurzawa dépanner à droite contre l’OM.