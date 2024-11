L1 : les difficultés de déplacement d’Angers avant d’affronter Monaco

Le SCO d’Angers a connu un long trajet pour rallier la Principauté afin d’affronter l’AS Monaco en ouverture de la 10e journée de la Ligue 1, ce vendredi soir. D’après L’Équipe, le vol de la formation angevine jusqu’à Nice - initialement prévu vendredi - a été avancé à ce jeudi soir en raison du brouillard. La séance d’entraînement de veille de match a donc été écourtée. Par la suite, le club ligérien ne pouvait pas non plus décoller d’Angers et est donc parti de Nantes.

À 19h15, ce jeudi, les joueurs étaient encore au centre d’entraînement de la Baumette. L’un d’entre eux est aussi arrivé légèrement en retard. L’avion qui devait permettre à Alexandre Dujeux et à ses joueurs de rejoindre Nice est arrivé à 22h35. La rencontre opposant Monégasques et Angevins débutera à 19h.