Girona met la main sur une piste estivale de Rennes !

Cet été, Yaser Asprilla a été envoyé dans de nombreux clubs. En effet, au sortir d’une superbe saison individuelle avec Watford en Championship (6 buts et 7 passes décisives en 44 matches), le joueur de 20 ans a attisé de nombreuses convoitises à travers l’Europe. D’après plusieurs sources, dont la nôtre, l’ailier colombien a été proche de rejoindre le Stade Rennais, mais a aussi été proposé à l’OL. Mais voilà, ce n’est pas vers la Ligue 1 que va se tourner celui qui a participé à la dernière Copa América avec la Colombie.

La suite après cette publicité

En effet, ce vendredi, Girona a officialisé l’arrivée d’Asprilla : «le Girona FC et le Watford FC ont trouvé un accord pour le transfert de Yáser Asprilla. L’ailier colombien est lié au Club jusqu’à la saison 2029-2030. Le nouveau footballeur blanc et rouge, âgé de 20 ans, a commencé à jouer dans les catégories inférieures de l’Envigado FC, un club colombien possédant l’une des meilleures carrières du pays. Dès son plus jeune âge, Yáser s’est distingué par sa vitesse, sa capacité de dribble et sa vision du jeu.» Pour rappel, le club catalan est qualifié en Ligue des Champions cette saison et a perdu son ailier titulaire en la personne de Savinho.