Un club de National 3 lance une cagnotte pour ne pas couler

Actuellement 14e et dernier du groupe G de National 3, Louhans-Cuiseaux vit actuellement une saison très compliquée. Le club bourguignon qui aura connu dans son histoire 17 saisons en deuxième division et un titre de champion de troisième division en 1999 est dans le dur sur le terrain, mais aussi sur le plan financier. Dans le Journal de Saône-et-Loire, le président du club Pierre Gauthier a fait part de la situation compliquée de son équipe.

Sur ses réseaux sociaux, le Louhans-Cuiseaux FC a annoncé avoir lancé une cagnotte participative sur la plateforme Leetchi pour obtenir les 127 000 euros qui seront nécessaires pour éviter la faillite au club. «Financièrement, le club est en danger et nous avons besoin au plus vite de votre aide pour ne pas laisser mourir notre club de cœur ! Grâce à cette cagnotte en ligne, contribuez à aider le club financement et aidons-le à surmonter ces difficultés et à survivre à l’échelon national», pouvait-on lire. Pour le moment, seulement 501 euros ont été récoltés.