Les journalistes pro-Barça se moquent du PSG !

La victoire du Barça en terres parisiennes en milieu de semaine en a surpris plus d’un. Pour beaucoup d’observateurs, en France comme en Espagne, c’est le PSG qui était le grand favori de ce choc. Bien sûr, les hommes de Luis Enrique ont encore toutes les cartes en main pour se qualifier, mais il y a désormais un bel avantage pour les Catalans. Un succès 2-3 qui a redonné confiance aux joueurs, aux supporters, mais aussi aux journalistes…

Effectivement, dans ces heures qui suivent la victoire du Barça face à Cadiz (1-0), il n’est logiquement que question du PSG dans la presse catalane. Si la tendance n’était pas vraiment à l’optimisme avant l’aller, la donne a bien changé, et à Barcelone, on se permet de chambrer les Parisiens. « Le PSG, un club complexé et jaloux », titre par exemple le quotidien Sport dans un article d’opinion.

Les journalistes chambrent

« Envieux, sans histoire, sans tradition, sans même le glamour qu’on attribue à sa ville. Le PSG est jaloux de la grandeur du Barça, de son histoire et des stars qui ont défendu son écusson. Il y a des choses qu’on ne peut pas payer avec de l’argent. L’histoire, les sentiments et la tradition de clubs centenaires comme le Barça », peut-on lire. Dans l’article, le média insiste bien sur le fait que cette nouvelle rivalité n’existe que du côté de Paris, et que les Barclonais ne voient pas le PSG ni comme un rival crédible, ni un rival sérieux.

De son côté, Mundo Deportivo va jusqu’à écrire un article dans lequel Raphinha est placé sur un piédestal… pendant que Mbappé est dézingué. « Le Brésilien a rempli le rôle du Français et a régné sur le Parc des Princes, quand la couronne était réservée pour Mbappé », y lit-on. Autant dire que nos voisins catalans sont plutôt confiants. Attention au retour de bâton…

