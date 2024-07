Euro, Espagne : Nico Williams savoure le nouveau récital de la Roja

Buteur et auteur d’un grand match lors du récital de l’Espagne contre la Géorgie (4-1), Nico Williams s’est exprimé quelques instants après la rencontre. Au micro de beIN Sports, l’attaquant de Bilbao n’a pas caché sa joie. «Je suis très content, on est très heureux, il faut continuer comme ça, on a démontré qu’on est une grande équipe et on peut faire de grandes choses si on continue comme ça», a tout d’abord avoué l’intéressé.

Et d’ajouter : «on a fait une erreur, c’est un CSC mais on a bien réagi et tout s’est passé comme on voulait, on doit continuer comme ça. L’Allemagne ? Ça va être très difficile, c’est une équipe très structurée mais si on joue comme ça on peut gagner». Les hommes de Julian Nagelsmann sont prévenus !