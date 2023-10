France U21-Chypre U21 : les compositions officielles

Jamais deux sans trois ? Invaincus depuis l’arrivée de Thierry Henry, les Bleuets affrontent Chypre ce mardi à 18h30, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de l’Euro espoirs 2025, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après deux victoires contre la Slovénie (0-4) et la Bosnie-Herzégovine (2-1), les futures stars de demain voudront faire la passe de trois ce soir pour prendre seules la tête du classement du groupe H (pour l’instant elles sont premières à égalité avec les Slovènes, qui comptent une rencontre de plus).

Pour ce faire, le technicien français a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Wahi, Kalimuendo et de Cherki. Zaïre-Emery Ugochukwu et Akliouche animeront l’entrejeu français devant une défense composée de Sildillia, Yoro, Matsima et Merlin.

Les compositions officielles :

France Espoirs : Restes – Sildillia, Matsima, Yoro, Merlin – Zaïre-Emery, Ugochukwu, Akliouche – Cherki - Wahi, Kalimuendo.

Chypre Espoirs : Kittos – Kerkez, Venizelou, Antoniou, Dimitriou – Koumpari, Okkas, Vrontis, Satsias – Foti, Savva.