L'Angleterre en furie après le coup de sang de Nicolas Pépé, les nouvelles tuiles qui plombent le FC Barcelone

Nicolas Pépé prend très cher après son coup de sang

Outre-Manche, c'est un ancien de Ligue 1 qui fait les gros titres. En effet, hier après-midi, Leeds United et Arsenal se sont quittés sur un match nul (0-0). Mais l'affaire qui secoue les Gunners est l'expulsion de Nicolas Pépé. L'Ivoirien est l'auteur d'un coup de tête sur Alioski à la 51e minute. Forcément, les tabloïds anglais n'épargnent pas l'ancien Lillois. Le Daily Star estime que «Pépé est une vraie plaie». Son entraîneur Mikel Arteta a lui aussi donné son sentiment après le match et il n'a pas aimé ce qu'il a vu : «En considérant que Pepe a été expulsé tôt, on doit se contenter de ce résultat. Je n'aime pas les matchs nuls, mais c'est un point… L'expulsion de Pepe est inacceptable. J'ai aimé la personnalité de l'équipe jusqu'à ce que Pepe lâche l'équipe.» Pour le Mirror, «Arteta était dans une colère noire : le fou Pépé laisse tomber son équipe.» Le Daily Express parle carrément de «fureur» de la part du coach espagnol. Un incident qui pourrait avoir des conséquences pour Nicolas Pépé.

Rien ne va plus au Barça…

À Barcelone, c'est la soupe à la grimace ce matin. Alors qu'hier le club blaugrana redoutait le pire pour Sergi Roberto et Gerard Piqué, les doutes se sont confirmés. Les deux joueurs vont être absents un long moment. Pour Mundo Deportivo, il y a «urgence» au sein de la maison blaugrana. «Les blessures de Piqué et Roberto sont plus graves que prévu : le défenseur central pourrait se faire opérer et être absent toute la saison. Sergi sera absent au minimum deux mois et le Barça doit d'urgence recomposer sa défense», déplore le journal catalan. Ronald Koeman n'a plus que Clément Lenglet de disponible à ce poste actuellement. Une situation préoccupante et qui selon Sport va «obliger le Barça à recruter cet été hiver», lors du prochain mercato. Et la cible prioritaire reste le défenseur de Manchester City, Eric Garcia. Et comme rien ne va pas en ce moment en Catalogne, Lionel Messi n'y est plus comme le juge AS sur sa Une. Face à l'Atlético de Madrid, samedi : «Messi a offert sa pire version avec 23 ballons perdus.» Quand rien ne va décidément…

Ibrahimovic continue de régaler la Serie A

On termine ce tour de la presse en Italie où le choc entre Naples et Milan, hier soir, a tenu toutes ses promesses. Et c'est l'inoxydable Zlatan Ibrahimovic qui a été le grand artisan d'une victoire (3-1) des Rossoneri. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est «le boum du Milan» ! «Une épreuve de force à Naples où Ibra a fait de la magie avant de sortir sur blessure.» Pour le Corriere dello Sport, la «super star Ibra, s'occupe de tout !» Grâce à son «doublé au Napoli, le Milan consolide sa 1ère place en Serie A.»