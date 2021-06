Castore dévoile le nouveau maillot domicile des Rangers !

Après une saison historique ponctuée par un titre de champion de Scottish Premiership sans concéder la moindre défaite, les Rangers annoncent déjà la couleur pour la campagne 2021-2022 en présentant un superbe maillot domicile.

Après avoir collaboré avec de nombreux équipementiers différents au cours de son histoire, le club mythique de Glasgow a décidé de faire confiance à Castore à l'aube de la saison 2020-2021. La marque de la Mersey est connue pour proposer des équipements sportifs de grande qualité et l'a bien montré dès sa première saison avec les Rangers en lançant notamment un maillot spécial dans un style vintage sans sponsor.

Pour la rentrée, l'équipementier britannique présente une nouvelle tunique qui s'inscrit dans les coutumes historiques du club aux 55 championnats d'Ecosse mais qui a aussi un côté très moderne. Si le bleu domine évidemment le maillot que les hommes de Steven Gerrard arboreront à l'Ibrox Stadium, la touche blanche habituelle est présente sur le col et le bout des manches mais ne l'est plus sur les logos et le sponsor maillot puisqu'une pointe de doré fait son apparition pour fêter les 150 ans du club. L'inscription « 1872 – 150 years – 2022 » accompagne d'ailleurs le blason doré alors que les 5 étoiles synonymes de 50 titres de champion d'Ecosse se trouvent au niveau de la nuque.