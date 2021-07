Puma présente les nouveaux maillots du Stade Rennais !

Après une saison frustrante terminée à une triste 6ème place synonyme de non-qualification en Coupe d'Europe, le Stade Rennais pourrait vivre l'été de tous les dangers avec un possible départ d'Eduardo Camavinga. En attendant le dénouement de ce dossier qui intéresse toute l'Europe, les joueurs Rennais ont déjà repris l'entraînement pour préparer au mieux la campagne 2021-2022 qu'ils disputeront avec leurs nouveaux maillots imaginés par Puma.

Le Stade Rennais est lié à l'équipementier allemand depuis 2007 pour ce qui est l'une des collaborations les plus longues de Ligue 1. Comme lors de son premier passage au début des années 1990, la marque au félin bondissant respecte totalement l'ADN des Rouge et Noir au moment d'imaginer leurs maillots domicile qui sont tout de même modernisés. En revanche, l'équipementier allemand n'hésite pas à innover et fait parler sa créativité sur les tuniques portées loin du Roazhon Park en dévoilant des couleurs inhabituelles mais pour la saison 2021-2022, Puma a décidé de revenir sur du classique.

Après les motifs en mosaïque qui avaient fait leur apparition la saison dernière, c'est une tunique assez simple et fortement dominée par le rouge que porteront Jérémy Doku et ses partenaires en terre rennaise. Le noir qui était présent sur la moitié de la partie avant lors de la saison 2019-2020 ne prend place que sur le bout du col et les flancs où l'on distingue également des hermines dans un coloris gris en référence à la Bretagne. Enfin, comme toujours, une touche de blanc recouvre le sponsor maillot et le logo de l'équipementier.

Après avoir révolutionné les tuniques secondaires du club fondé en 1901 en dévoilant notamment un maillot bleu et noir ultra original en 2019 et un maillot blanc au design particulier la saison dernière, Puma revient sur du grand classique pour le prochain exercice. Le blanc traditionnel est bien de retour cette saison et il l'est cette fois sans fioriture avec une simple touche de noir sur les flancs, le sponsor maillot et le logo du félin bondissant. Comme sur la tunique principale, on notera la présence d'hermines en ton sur ton sur les flancs alors que le blanc se présente aussi sur les chaussettes et le short.