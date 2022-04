Nouveau maillot 4th pour la Juventus et adidas, avec l'artiste de rue brésilien Kobra

La Juventus et adidas ont présenté le nouveau maillot fourth de la Vecchia Signora pour cette fin de saison 2021-2022. Une nouveauté issue d'une collaboration avec l'artiste de rue brésilien Eduardo Kobra.

Mieux vaut tard que jamais. La Juventus et son équipementier, adidas, ont dévoilé ce vendredi le quatrième maillot qu'arboreront Adrien Rabiot, Dusan Vlahovic et leurs partenaires d'ici la fin de l'exercice 2021-2022. Cette petite nouveauté prend ses racines d'un partenariat avec l'artiste de rue brésilien très réputé Eduardo Kobra, qui a prêté sa signature artistique au style de ce kit fourth.

Des valeurs extrêmement fortes et ô combien essentielles se cachent d'ailleurs derrière cette collaboration, qui a pour but de «repousser les frontières du sport et de tisser des liens avec le domaine de l'art pour célébrer un monde plus diversifié et inclusif», comme l'explique le communiqué publié par la marque aux trois bandes.

Un aspect artistique original

La touche Eduardo Kobra, célèbre pour ses peintures de rue aux messages symboliques au Brésil, se fait ressentir dans l'aspect visuel de ce nouveau maillot de la Vieille Dame. Le côté artistique est bien présent avec un aspect géométrique loin de passer inaperçu, mêlé à une utilisation ludique et expressive des couleurs vives (bleu, orange, blanc).

L'écusson de la Juve ainsi que le logo d'adidas sont eux brodés en blanc, alors que les trois bandes classiques situées au niveau des épaules le sont également.

Les hommes de Massimiliano Allegri étrenneront ce nouveau maillot 4th dès ce samedi pour la réception de Bologne (18h30) en Serie A.