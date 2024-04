PSG-Le Havre : Warren Zaïre-Emery raconte sa soirée mouvementée

Les montagnes russes émotionnelles. La soirée de Warren Zaïre-Emery avait débuté avec l’annonce de sa prolongation de contrat avec le PSG. Et alors qu’elle semblait se conclure sur une défaite de son équipe au Parc des Princes, Gonçalo Ramos a surgi sur le gong pour arracher un match nul longtemps inespéré (3-3). Une soirée placée sous le signe du rebondissement, et qu’a raconté Zaïre-Emery après la rencontre :

«Ça n’a pas été un match facile, on a eu du mal à faire bouger le bloc adverse et à se créer des occasions, mais on reste quand même leader. On va attendre le résultat de Monaco pour savoir si on est champion, a démarré l’international français. Mais l’égalisation, ça montre la force de caractère qu’on a, on travaille tous les jours pour ça et on va tout faire pour gagner les prochains matches. Ma prolongation ? C’est sûr que c’est une fierté de signer dans le club que j’aime. Je suis arrivé en 2014, je tenais vraiment à remercier tout le monde pour la confiance.»