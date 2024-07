Droits TV : ça se tend déjà entre DAZN et beIN Sports !

C’est un duo inédit qui va se partager la Ligue 1. Après Amazon et Canal Plus les saisons passées, place au combo DAZN-beIN Sports. Si le second est bien connu du public français depuis son entrée fracassante sur le marché des droits TV en 2012, le premier a tout à construire. À commencer par sa programmation, puisqu’il a remporté 8 des 9 matches par journée. BeIN Sports a de son côté glané le dernier match vendu. Duquel s’agit-il ? De la meilleure affiche 1 semaine sur 2, du deuxième choix l’autre semaine, mais hors de la sélection des 10 meilleures affiches de la saison (qui contient notamment les deux Classiques entre le PSG et l’OM, mais aussi les duels entre l’OL et l’OM).

La suite après cette publicité

Or, comme rapporté par L’Equipe, beIN Sports a entamé des démarches auprès de DAZN pour qu’il puisse piocher également dans ce lot des 10 meilleures affiches de la saison. Le média qatari estime qu’en payant 100 M€ par saison, il devrait avoir accès à certaines de ces rencontres. BeIN ne veut pas forcément disposer d’une case fixe (comme le dimanche soir par exemple), pour pouvoir programmer le club de son choix.

À lire

La présentation de Mbappé met l’Espagne en ébullition, João Neves a pris sa décision pour son futur

DAZN bâche déjà beIN Sports

Mais voilà, visiblement, DAZN ne l’entend pas de cette oreille. Le nouveau venu sur le marché français, déjà bien implanté sur d’autres territoires européens, ne compte pas déjà céder une partie de ses avantages. Selon les informations de RMC, DAZN a déjà décliné la demande de beIN Sports quant à l’accès à ces dix plus belles affiches, qui seront donc chasse gardée.

La suite après cette publicité

Etes-vous prêts à débourser entre 40 et 50 € pour regarder la Ligue 1 ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Cela promet déjà de futurs moments de tensions entre les deux médias, lorsqu’il faudra établir le programme TV pour chaque journée, entre les semaines où beIN disposera du premier ou deuxième choix, avec la volonté, forcément, de diffuser régulièrement le PSG. Pour faire sa place et recruter le maximum d’abonnés, DAZN ne peut pas se permettre de se louper…