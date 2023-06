Chelsea touche au but pour son nouvel attaquant !

Comment rebondir du côté de Chelsea ? Après une saison cataclysmique entre fâcheuse douzième place obtenue en Premier League et transferts désastreux, les Blues ont du pain sur la planche cet été pour redorer son blason. Comme souvent ces derniers mois, Todd Boehly va tenter de soigner les maux des pensionnaires de Stamford Bridge à gros coup de chéquier. Lui et ses équipes devront néanmoins tâcher à être plus judicieux cette fois en recrutant des joueurs capables de répondre aux besoins de Mauricio Pochettino à court et moyen terme. Pour ce faire, l’état-major londonien a d’ores et déjà ciblé quelques noms. Désireux de renforcer leur attaque, qui risque d’être dégarni d’ici quelques semaines, les dirigeants de Chelsea ont montré un intérêt pour Nicolas Jackson depuis de nombreuses semaines.

Pour rappel, l’attaquant de Villarreal, auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 39 rencontres cette saison, représente une alternative peu onéreuse pour les Blues qui seraient tout proches de conclure le deal selon des informations de Relevo parues ce vendredi. En effet, d’après le média ibérique, Chelsea aurait payé les 36 millions d’euros qui représentent la clause de libération du buteur sénégalais de 22 ans. Jackson aurait demandé aux deux clubs de rapidement trouver un terrain d’entente afin de clarifier son avenir. Son souhait a donc été exaucé : il serait actuellement à Londres pour faire sa visite médicale. Après l’arrivée de Christopher Nkunku il y a quelques jours, Chelsea poursuit donc sa métamorphose en attaque.

