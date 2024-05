Euro 2024 : la liste des 28 de la Roumanie

L’Euro 2024 approche à grands pas et une nouvelle liste vient d’être dévoilée par l’une des 24 sélections participantes. Il s’agit de la Roumanie coachée par Edward Iordanescu. Ce dernier a ainsi établi une liste de 28 noms pour la compétition et devra en retirer au moins deux d’ici le 7 juin. On retrouve ainsi certains joueurs évoluant dans de grands clubs comme Horațiu Moldovan (Atletico Madrid) et Radu Dragusin (Tottenham).

Denis Alibec et Nicolae Stanciu qui avaient participé à l’Euro 2016 sont toujours là tandis qu’on retrouve le tandem de Parme constitué de Dennis Man et Valentin Mihaila. Enfin, Ianis Hagi, fils de la légende Gheorghe Hagi est aussi de la partie. Le premier match de la Roumanie aura lieu le lundi 17 juin à 15h contre l’Ukraine.

La liste des 28 de la Roumanie

Gardiens : Florin Nita (Gaziantep), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (Cluj) et Horațiu Moldovan (Atletico de Madrid)

Défenseurs : Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Vasile Mogos (Cluj), Radu Dragusin (Tottenham), Bogdan Racovitan (Rakow), Adrian Rus (Pafos), Ionuț Nedelcearu (Palerme), Nicusor Bancu (Universitea Craiova) et Andrei Burca (Al-Okhdood)

Milieux : Deian Sorescu (Gaziantep), Marius Marin (Pise), Alexandru Cicaldau (Konyaspor), Răzvan Marin (Empoli), Nicolae Stanciu (Damac), Dennis Man (Parme), Valentin Mihaila (Parme), Ianis Hagi (Alavès), Constantin Grameni (Farul), Darius Olaru (FCSB), Adrian Sut (FCSB) et Florinel Coman (FCSB)

Attaquants : George Puscas (Bari), Denis Alibec (Muaither), Daniel Birligea (Cluj) et Denis Dragus (Gaziantep)