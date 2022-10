EdF : Le Graët défend Kylian Mbappé

Si tout se passe bien sur le terrain en ce début de saison pour Kylian Mbappé (23 ans), c'est moins le cas en dehors. Beaucoup de rumeurs sortent sur le champion du monde 2018. Ses sorties médiatiques sont très critiquées et souvent mal perçues. En équipe de France, lors du dernier rassemblement en septembre, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'est mis en avant en contestant les droits à l'image en sélection. Il a refusé de participer à une séance photo de sponsoring avant que la FFF ne fasse un communiqué en s'engageant à faire évoluer la convention des droits à l'image avant la CdM.

Malgré ce gros chamboulement au sein de la Fédération, Noël Le Graë, le président de la FFF, a défendu Mbappé et sa période délicate, dans un entretien avec Le Parisien : « C’est un footballeur prodigieux qui réussit dans tout ce qu’il fait, avec l’avenir devant lui. Concernant notre relation, il a été énoncé tant de contre-vérités. Qu’il réclamait plus d’argent, notamment. Tout cela est faux ! Il n’a jamais contesté la répartition des droits à l’image (22 000 euros par match). Kylian fait partie des délégués avec Hugo (Lloris), Raphaël (Varane)… et c’est tant mieux. Tout s’est bien passé lors du dernier rassemblement. C’est très bien qu’il y ait des échanges, du partage d’idées, c’est constructif et on va travailler. Kylian aime profondément l’équipe de France ».