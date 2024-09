PSG : Brest a impressionné Luis Enrique

Longtemps contrariés par une vaillante équipe de Brest, ce samedi soir, au Parc, Paris a finalement su se remettre la tête à l’endroit pour l’emporter à l’usure (3-1). Une victoire méritée, guidée par un Ousmane Dembélé taille patron, mais poussive. Après la rencontre, Luis Enrique a d’ailleurs salué la prestation des Brestois au micro de DAZN.

«C’était vraiment un match de Ligue des Champions, on en a parlé avant le match, a confié l’Asturien. Brest est une bonne équipe, elle est forte collectivement et individuellement, et je dis bravo à Eric Roy, car c’était vraiment dur. La saison dernière aussi, c’était toujours difficile de jouer Brest donc c’est un sentiment agréable de gagner. On peut être plus ou moins précis, mais au Parc, on sait qu’on va se battre, se créer des occasions, et répondre dans l’engagement. A la mi-temps, j’ai dit aux gars qu’on jouait vraiment bien, et qu’il ne fallait pas s’attarder sur le score, qu’on allait gagner. »