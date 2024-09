Ligue 1 : avant la Ligue des Champions, Paris renverse Brest grâce à un Dembélé XXL

Pour cette première saison parisienne post-Mbappé, on aimerait se précipiter sur la dernière page de l’histoire, mais elle reste à écrire. Rien ne garantit que les hommes de Luis Enrique triompheront sur tous les tableaux en juin prochain, loin de là, mais en ce début de saison, les vents sont plutôt porteurs du côté de Paris, et ce ne sont pas les Pirates brestois, passés par-dessus bord ce soir, qui affirmeront le contraire. À l’aube de recevoir Girona en Ligue des Champions, mercredi (21h00), les Rouge et Bleus continuent de surfer sur cette vague de bonheur, et de buts. 4 contre Le Havre, 6 face à Montpellier, 3 au LOSC, et donc 3 face à Brest, avec à la clé un succès 3-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 12 4 13 4 0 0 16 3 12 Brest 3 4 -4 1 0 3 6 10

Comme souvent depuis le début de saison, les Parisiens n’avaient pas non plus le temps pour un round d’observation ce soir. Du rythme d’entrée, des circuits de passe, de l’affinité technique, mais néanmoins, il aura fallu patienter avant avoir de voir le Parc vrombir sur un but de leur équipe. Pourtant, ils auraient pu éteindre les espoirs brestois en 15 minutes chrono. D’abord dès la 7e minute de jeu, avec une frappe de Nuno Mendes repoussée par Bizot, puis à nouveau deux minutes plus tard, avec un Asensio à un cheveu de marquer, et encore avec Joao Neves, dont la frappe trop prévisible, après un premier numéro de Dembélé, était finalement détournée par le portier néerlandais.

Un Dembélé taille patron

Finalement, cette première longue séquence parisienne précédait un premier temps fort des Bretons, très justes avec le ballon, et récompensés avec ce penalty concédé par Nuno Mendes pour une faute sur Ajorque. Romain Del Castillo le transformait (27e), mais Paris réagissait rapidement. Dembélé butait d’abord sur Bizot (34e), lequel réalisait quelques secondes plus tard un arrêt héroïque devant Asensio (36e). Mais il s’inclinait finalement devant Dembélé juste avant la pause. Sur un centre d’Asensio, le champion du monde plaçait un coup de tête, comme face au Havre, pour égaliser (42e).

Au retour des vestiaires, Paris ne levait pas le pied et confisquait le ballon à Brest. Les moments de chaleurs s’intensifiaient devant le but de Bizot, avec un Dembélé intenable, mais écœuré par le Batave. Finalement, la lumière venait de Fabian Ruiz, bien servi par Hakimi à l’entrée de la surface et auteur d’un pétard sous la barre (73e, 2-1). Dans le prolongement, Dembélé flairait le bon coup et inscrivait un doublé pour parachever une performance taille patron. Un début de saison annonciateur de lendemains dorés, ou un simple feu de paille pour Paris ? L’avenir nous le dira, mais en attendant, le club de la capitale fait un 4/4 en Ligue 1, et avec la manière.