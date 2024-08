PSG : la sortie remarquée d’Ousmane Dembélé sur Kylian Mbappé

Interrogé au micro de DAZN après la victoire (4-1) du PSG face au HAC à l’occasion de la première journée de Ligue 1, Ousmane Dembélé, remplaçant au coup d’envoi mais buteur en fin de rencontre, est revenu sur sa performance. L’occasion également pour l’ailier parisien de revenir sur les conséquences du départ de Kylian Mbappé, sans toutefois le citer… «Physiquement je me sens encore un peu juste, sur mon entrée en jeu, j’ai perdu les premiers ballons mais je me suis remis dedans, petit à petit j’essaie de retrouver le rythme. Ca va être important de marquer des buts car on a perdu un joueur qui marquait beaucoup de buts, tous les attaquants vont devoir marquer car on a quand même perdu un très grand joueur».

Relancé sur sa réalisation du soir, l’international français a, par ailleurs, félicité son nouveau coéquipier Joao Neves avant de conclure en adressant un message aux supporters : «depuis que je suis arrivé au PSG, il y a une superbe relation avec les supporters, on va essayer de continuer sur cette lancée de la saison dernière et passer cette étape des demi-finales en Ligue des Champions car l’année dernière on a loupé le coche». Les ambitions sont affichées.