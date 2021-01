Nike dévoile les nouvelles Mercurial Superfly 8 et Vapor 14

Alors qu'adidas vient de sortir la Predator Freak , Nike en profite pour présenter officiellement les nouvelles générations de Mercurial avec les sorties de la Superfly 8 et de la Vapor 14 qui arrivent dans une collection en édition limitée : Dragonfly. C'est en référence à l'agilité de la libellule que l'équipementier américain a conçu ce coloris.

La suite après cette publicité

Portée par quelques unes des plus grandes stars actuelles comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou Ada Hegerberg, chez les femmes, la chaussure iconique de la marque à la virgule continue d'évoluer avec des nouvelles versions de la Superfly et de la Vapor qui se veulent innovantes mais qui ne dérogent pas à la plus grande règle des Mercurial depuis leur création en 1998 : la sublimation de la vitesse.

Les nouveautés apportées par les nouvelles Mercurial

Les Mercurial Superfly 8 et Vapor 14 se veulent donc plus efficaces que leurs prédécesseurs, avec une conception minimaliste. Nike a éliminé les couches inutiles de matériaux pour ne garder que ce qui est nécessaire afin de rendre la chaussure la plus légère et fine possible. Inspiré par les ailes d'une libellule, l'équipementier américain a complètement revisité le maillage de sa nouvelle Mercurial. Alors que l'on s'était habitué à la technologie Flyknit, une maille synthétique cousue d'une seule pièce, depuis 2014 et la Superfly 4, cette dernière a été remplacée par la technologie Vaporposite, qui est une nouvelle tige en mesh qui améliorerait le contrôle du ballon tout en allant encore plus loin dans la sensation d'avoir une seconde peau. Nike promet d'avoir tout fait pour trouver l'équilibre parfait entre le confort, la vitesse, le toucher et le contrôle de balle.

Précédemment scindée en deux parties, la semelle extérieure ne l'est plus grâce à une sorte de « colonne vertébrale » qui relie les deux côtés. Cette « colonne vertébrale » existait déjà sur les deux précédents modèles mais elle n'était pas visible de l'extérieur. Les crampons à chevrons ont été pensés pour offrir une adhérence multidirectionnelle à chaque foulée tandis que la technologie Aerotrak est de retour avec des rainures au niveau de l'avant du pied et dont l'objectif serait de procurer une accélération explosive lorsque l'avant pied se fléchit pendant la course. Dernière nouveauté, uniquement sur la Superfly 8, le retour d'un col Dynamic Fit rond classique qui avait changé de forme sur les dernières versions de la Superfly. Globalement, on peut remarquer que la silhouette des Mercurial nouvelle génération est moins « racée » que les précédentes versions.

La Dragonfly, un coloris inédit en édition limitée

Les premières Mercurial de la nouvelle génération débarquent donc dans un coloris DragonFly, avec un fond blanc mais orné de touches très flashy avec du rose, de l'orange, du violet et du vert mais aussi du jaune en référence aux différentes couleurs de l'insecte. Ce coloris est une édition limitée et chaque paire arbore des numéros indiquant les changements opérés sur la chaussure par rapport aux précédentes générations.

Apparues lors de la dernière mise à jour de Fifa 21 et officiellement dévoilées ce mardi 19 janvier, les Mercurial Dragonfly seront disponibles à la vente dès le 25 janvier en accès exclusif pour les membres Nike puis seront disponibles chez tous les revendeurs le 1er février.