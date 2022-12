On debriefe les notes de FRANCE-MAROC

Cliquez ici pour suivre et participer au chat sur notre chaine Twitch

Après une victoire arrachée dans la douleur face à l'Angleterre, la France était opposée au Maroc ce mercredi soir pour une place en finale de la Coupe du Monde. Et la solide équipe marocaine a plié dès la 4e minute et un but de Théo Hernandez. Etrangement, et malgré un tir sur le poteau d'Olivier Giroud, les Bleus vont se faire dominer par une équipe du Maroc solidaire et appliquée. Mais la bande à Didier Deschamps va tenir ce court avantage et va même doubler la mise en fin de match par Randal Kolo Muani pour l'emporter 2-0. C'est donc une finale inédite mais pour le moins prestigieuse qui opposera la France à l'Argentine dimanche après-midi à 16h rafler le titre suprême.

