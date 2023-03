Angleterre : Gareth Southgate envoie un message fort à Harry Maguire

Convoqué par Gareth Southgate en vue des éliminatoires pour l’Euro 2024, d’abord pour affronter l’Italie, le 23 mars, puis l’Ukraine, le 26, Harry Maguire voit tout de même son avenir menacé avec les Three Lions. Le défenseur de 30 ans, condamné à un rôle de remplaçant à Manchester United cette saison, devra lutter pour conserver sa place en sélection même s’il garde le soutien de son sélectionneur.

La suite après cette publicité

«Harry Maguire a actuellement deux champions du monde devant lui à Manchester United (Raphaël Varane et Lisandro Martinez ndlr), qui sont des références, a indiqué Gareth Southgate en conférence de presse. Actuellement, nous en sommes donc là où nous en étions avant la Coupe du monde, et ce n’est pas un scénario idéal. Mais à la coupe du monde en revanche, il s’en est très bien sorti et a sans aucun doute été l’un de nos meilleurs joueurs.»

À lire

Reims : Folarin Balogun réagit à sa non-sélection avec l’Angleterre