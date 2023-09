EdF : les Bleus ont signé une nouvelle convention pour les droits d’image

«Le football, il a changé !». Il y a moins d’un an, l’attaquant vedette de l’équipe de France, Kylian Mbappé, menaçait de boycotter les opérations de marketing initiées par la Fédération française de football, invoquant son droit à l’image. Dans une conférence de presse qui avait donné naissance à sa célèbre réplique, le capitaine des Bleus avait accepté de revenir sur sa décision, en demandant «d’avoir un droit de regard sur notre nom». Une demande soutenue par certains cadres du vestiaire tricolore.

Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération Française de Football (FFF) a informé «qu’une nouvelle convention avec les joueurs de l’équipe de France a été convenue (…) Ce nouveau cadre permettra une relation équilibrée et claire en ce qui concerne la gestion du droit d’image de l’équipe et des joueurs qui la composent et établira un cadre concerté d’évolution et de suivi de la mise en œuvre de la Convention. Philippe Diallo, Président de la Fédération Française de Football, et l’ensemble des joueurs de l’équipe de France, se réjouissent que cette Convention traduise parfaitement un état d’esprit commun, tout en respectant les droits individuels de chacun». Tout le monde est gagnant.