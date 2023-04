Real Madrid : Carlo Ancelotti donne des nouvelles de Luka Modric

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant de recevoir Almería dans le cadre de la 32e journée de Liga, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de son milieu de terrain croate Luka Modric, annoncé blessé à moins de deux semaines de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City.

«Il s’est blessé lors du match contre Girona (défaite 4-2, ndlr) et est indisponible. Il attend son évolution et nous ne savons pas s’il sera apte pour le match de la Copa (finale contre Osasuna le 6 mai, ndlr). Nous sommes touchés et nous espérons qu’il se rétablira rapidement afin que nous puissions l’avoir pour les matches importants», a déclaré le technicien italien à propos de son numéro 10.

