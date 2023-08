La Lazio a conclu un accord verbal avec Daichi Kamada

En fin de contrat avec l’Eintracht Francfort, Daichi Kamada a fait de l’Italie sa future destination. Si pendant un temps l’ailier japonais semblait très proche de rejoindre la Lombardie et l’AC Milan, les départs précipités de Paolo Maldini et Ricky Massara ont jeté un gros coup de froid au dossier. Libre de s’engager où il le souhaite, le joueur de 26 ans a par la suite été annoncé dans le viseur de la Roma. Or, les demandes personnelles du Japonais, à un savoir un salaire à hauteur de 5 M€ par an et une prime à la signature estimée à 11 M€, ont freiné les négociations. Malgré tout, le natif d’Ehime devrait rejoindre la Serie A à en croire les informations de Sky Italia.

En effet, un accord verbal a été trouvé entre la Lazio Rome et les représentants de Daichi Kamada. L’ancien joueur de Francfort devrait parapher un contrat de deux ans avec une troisième année en option et toucher un salaire autour de 4 M€ plus des commissions s’élevant à environ 5 M€. Auteur de 16 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière avec Francfort, Daichi Kamada est un joueur au profil complet, capable de jouer un cran plus bas au milieu de terrain. Une très bonne pioche donc pour les Biancocelesti.