Un arbitre contraint de passer un test d’alcoolémie en U18

Le football amateur peut parfois offrir des scènes surréalistes. La Montagne révèle que lors d’un match de U18 en Départemental 2, entre le SCAC et le Groupement Haut Cher (3-3), l’arbitre de la rencontre a dû se soumettre à un test d’alcoolémie car il était suspecté de « dégager une forte odeur d’alcool ». En effet, l’équipe locale a appelé la police, qui a effectué un contrôle d’alcoolémie dans les vestiaires.

Le test s’est finalement avéré négatif, mais l’Unaf 03, instance des arbitres de l’Allier, a jugé cet incident « inqualifiable et intolérable (...) Franchement, là, on atteint des sommets et l’Unaf monte au créneau pour dénoncer l’attitude de certains dirigeants qui ont complètement perdu la tête. » De son côté, le jeune arbitre serait « très choqué par cet événement ». L’équipe visiteuse n’a pas souhaité signer la feuille de match afin de ne pas valider la réserve déposée par le SCAC et n’a pas remarqué de comportement étrange de la part de l’arbitre, si ce n’est d’avoir fait tomber son sifflet quelques fois.