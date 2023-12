Le Havre - PSG : Luka Elsner met un gros coup de pression à ses joueurs

Défait (0-2) par le Paris Saint-Germain à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, Le Havre se retrouve provisoirement 9e de Ligue 1. Si les Normands ont montré de belles choses face aux hommes de Luis Enrique, ils ont cependant pêché dans la finition. Frustré par les occasions laissées en chemin contre le PSG, réduit à dix pendant plus de 80 minutes, Luka Elsner n’a d’ailleurs pas manqué d’afficher son mécontentement en conférence de presse. «On va avoir un peu mal au crâne de ne pas avoir su profiter d’un scénario favorable que nous avions créé avec une top entame de match. La frustration va prédominer», constatait le Slovène avant d’envoyer un message fort à ses joueurs.

La suite après cette publicité

«Notre inefficacité commence à être un peu inquiétante, forcément, et j’aimerais que les garçons s’en inquiètent. On attend de nos joueurs offensifs un sens des responsabilités important. Il y avait une justesse à apporter en seconde période et des situations très ouvertes. C’est dommage de gâcher ça. J’espère que nos garçons vont en souffrir. Ce côté tueur, on en manque. Dans ma causerie, il était clairement affirmé que nous aurions besoin de marquer. Et si nous avions marqué, je pense que nous aurions fini ce match avec au moins un point». Il ne faut pas blâmer que nos attaquants. Moi j’ai une occasion superbe en tout début de partie. Bien sûr que ça trotte dans les têtes. Il va falloir régler le problème tout de suite à Strasbourg (dimanche), ajoutait par ailleurs Gautier Lloris, conscient du manque d’efficacité des Ciel et Marine…