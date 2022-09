La réaction de Max Allegri après la fin de match tendue entre la Juventus et la Salernitana

La Juventus affrontait la Salernitana ce dimanche soir et le moins que l'on puisse dire, c'est que la fin de la rencontre aura été explosive entre les deux formations. Alors que les Bianconeri réussissaient à égaliser dans le temps additionnel, après avoir été menés une grande partie du match, ils pensaient même repartir avec la victoire mais le but d'Arkadiusz Milik était finalement refusé pour un hors-jeu de Leonardo Bonucci. Quatre expulsions plus tard (trois pour les Turinois, dont celle de l'attaquant polonais pour avoir retiré son maillot après son but (son deuxième carton jaune) et de son entraineur, et une du côté de la Salernitana), l'arbitre sifflait la fin de la partie.

Massimiliano Allegri est d'ailleurs revenu sur fin de match épique au micro de DAZN : «je ne veux rien savoir à ce sujet. Je ne parle jamais aux arbitres. Un but a été refusé, je ne sais pas s'il était bon ou pas. La seule chose : j'aimerais voir les images car Candreva était sur la même ligne. Il faut plus d'images pour le comprendre. Cependant, il faut laisser les arbitres tranquilles, les protagonistes des matchs sont les joueurs.» Une façon de recentrer le débat sur le match plus que moyen de ses joueurs, notamment en première période ? Pas sûr surtout quand on connait la suite de ces propos : «le résultat final nous projette au match de mercredi dans un état d'esprit différent de celui d'une défaite. Ma curiosité aujourd'hui était de voir la réaction quand nous sommes menés. [...] Nous devons faire un pas en avant à ce sujet, mais je suis content de ce que les garçons ont fait.»