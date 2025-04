Aston Villa : Morgan Rogers, la pépite dont le PSG doit se méfier

Sixième de Premier League cette saison, Aston Villa est encore en course pour aller chercher une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Le club anglais reste d’ailleurs sur une victoire 2-1 contre le 3e, Nottingham Forest. Une rencontre où Morgan Rogers a encore prouvé tout son talent. Premier buteur, le milieu offensif de 22 ans a encore su se montrer décisif. Une habitude pour un joueur qui compte 13 buts et 11 offrandes qu’il soit positionné en tant que numéro 10 ou bien sur un côté. Pourtant le projet Morgan Rogers a mis du temps à venir. Formé à West Bromwich Albion, il avait été recruté à l’été 2019 par l’académie de Manchester City pour 4,4 millions d’euros alors qu’il venait de fêter ses 17 ans. La suite a été plus compliquée en revanche avec des prêts à Lincoln City, Bournemouth et Blackpool.

Si sa première expérience en League One avec Lincoln City a été bonne, il a eu plus de mal la saison suivante avec les Cherries et celle d’après avec Blackpool où il a même été relégué en League One. Ne le considérant pas encore au niveau, Manchester City l’avait alors laissé partir du côté de Middlesbrough de manière définitive à l’été 2023. Un choix compris par Morgan Rogers qui était encore en phase d’apprentissage : «pourquoi Manchester City m’a laissé partir en 2023 ? Je n’étais pas assez bon, c’est aussi simple que ça. Je n’étais pas prêt pour jouer à Manchester City. Je n’étais pas le bon joueur au bon moment, ni pour moi, ni pour le club.» Du côté de Middlesbrough en revanche, Morgan Rogers était au bon endroit et au bon moment et sa carrière a repris le bon sens.

Morgan Rogers, le choix gagnant d’Unai Emery

Homme fort de l’équipe coachée par Michael Carrick, il était l’Alpha et l’Omega de Boro. Après une demi-saison où il inscrivait 7 buts et délivrait 9 offrandes en 33 matches, Aston Villa avait pris conscience de ses qualités et mettait 9,4 millions d’euros sur la table pour le recruter. Une modique somme quand on voit l’évolution du joueur depuis un peu plus d’an. D’abord remplaçant pendant plus d’un mois, il a doucement pris sa place de titulaire dans le onze des Villans pour la garder dans la dernière ligne droite de la saison. Des débuts réussis pour le joueur qui faisait ses débuts avec l’Angleterre U21 à ce moment-là. Se renforçant cette saison, Aston Villa dispose d’un véritable arsenal de guerre avec Leon Bailey, Jacob Ramsey, John McGinn, Marcus Rashford, Donyell Malen et Marco Asensio en plus de Morgan Rogers pour occuper les trois postes derrière le buteur Ollie Watkins. Alors que longtemps le jeune Jacob Ramsey était considéré comme la pépite des Villans, Morgan Rogers a retourné la table et se montre désormais indispensable. Deuxième meilleur buteur et meilleur passeur de son équipe, il a démontré un incroyable caractère et a même pu devenir international anglais.

Convoqué pour la première fois par Lee Carsley avec les Three Lions en novembre dernier pour combler des blessures, il a été rappelé par Thomas Tuchel et a même connu sa première titularisation lui qui compte désormais 4 capes avec son équipe nationale. Une belle récompense pour Morgan Rogers qui en a aussi reçu une de son club en étant prolongé en novembre jusqu’en juin 2030. Il faut dire qu’il est difficile de passer à côté des performances de Morgan Rogers puisqu’il dirige le jeu du club de Birmingham avec élégance en étant le créateur des derniers mètres tandis que Youri Tielemans s’occupe d’être la rampe de lancement de sa formation. En décembre après une victoire 2-1 contre Manchester City où il avait marqué et délivré une offrande, son coach Unai Emery l’avait d’ailleurs encensé : «Morgan a joué de manière fantastique aujourd’hui, il est très important. Grâce à lui, nous retrouvons de bonnes performances, car il fait le lien entre les attaquants, les milieux de terrain et les ailiers. Aujourd’hui, il a été fantastique en deuxième mi-temps, en se connectant avec les attaquants et en marquant. Il doit ajouter des buts à son palmarès, et aujourd’hui, il a été fantastique.»

Voir un Morgan Rogers fantastique, c’est devenu une habitude cette saison et ce dernier a trouvé le coach idéal pour progresser avec Unai Emery. «C’est au moment où on s’y attend le moins qu’il vous prend en défaut et vous parle de vous. Personnellement, je ne changerais rien. C’est ce dont on a besoin parfois, après quelques bons matchs, parfois on n’est pas au niveau, ce 1 %. Il s’assurera que ce 1 % soit étouffé dans l’œuf. Il fait toujours ressortir le meilleur de vous», avait-il notamment déclaré lors de son dernier rassemblement avec l’Angleterre. Bien installé avec les Villans, Morgan Rogers arrive en pleine forme en cette fin de saison. Il reste notamment sur un but ce samedi contre Nottingham Forest. «Je suis concentré et je veux juste continuer et ne pas laisser le bruit extérieur changer ma façon d’être, ma façon de m’entraîner et de jouer, ainsi que mon attitude. Je veux juste continuer et progresser. C’est agréable d’avoir ma famille à la maison qui est fière de moi, ce sont de très beaux moments. Je veux juste continuer à m’améliorer et à briller, et c’est ce que je continuerai à faire» a-t-il glissé après la rencontre. Prochain adversaire d’Aston Villa et Morgan Rogers ce mercredi, le Paris Saint-Germain est prévenu, l’enfant terrible d’Halesowen entend bien leur jouer un mauvais tour…