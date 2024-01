OL : Pierre Sage a tranché entre Anthony Lopes et Lucas Perri

En conférence de presse ce vendredi, Pierre Sage a été questionné sur le mercato des Gones. Concernant le poste de gardien, le technicien de 44 ans, qui peut compter sur Lucas Perri en plus d’Anthony Lopes, s’est montré très clair. Ses propos sont relayés par l’OL.

«Anthony Lopes est performant, il mérite sa place. Aujourd’hui, il n’y a pas d’histoire d’ancienneté ou de statut. Tout est une histoire de performance. On a échangé avec lui sur ce sujet et c’est assez clair entre nous. La concurrence a toujours existé, même si elle a été plus ou moins traitée différemment auparavant. L’idée est de faire en sorte que chacun soit à son meilleur niveau et qu’ils se tirent vers le haut les uns les autres.» Le message est clair !