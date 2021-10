Procès de la sextape : Djibril Cissé en veut un peu à Mathieu Valbuena

Depuis mercredi, l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena est jugée au tribunal correctionnel de Versailles, dont le verdict définitif doit être rendu aujourd’hui. S’il n’est pas concerné, le nom de Djibril Cissé avait été évoqué au moment de l’enquête, mais il a été écarté de toute poursuite au début de l’année 2021. Le 13 octobre 2015, l’ancien attaquant de l’OM avait été interpellé et placé en garde à vue, car il avait prévenu Valbuena qu’une vidéo de lui circulait.

Invité de L'Équipe du Soir, Cissé a confié en vouloir à son ancien coéquipier « sur quelques points. Moi, on m’appelle. Je prends le temps de le prévenir, de faire attention. J’attendais la même chose de lui. Qu’il me dise “Djibril, j’ai porté plainte" », a-t-il déclaré. « Ça, ce n’est pas un problème. Par contre, que l’on vienne me chercher à 5h40 du matin chez moi comme si j’étais le plus grand bandit ça, ça me dérange. Il aurait pu me prévenir : “avec mon avocat on a porté plainte, on met les deux avocats en relation, on appelle la police”. Il ne m’a pas prévenu qu’il avait porté plainte. »