Un ancien international argentin préfère Kylian Mbappé à Lionel Messi

Même après avoir tout gagné avec l’Argentine, Lionel Messi ne fait toujours pas l’unanimité auprès de son public. Parmi ses détracteurs : l’ancien international argentin Hugo Orlando Gatti (18 sélections), qui a confié au cours d’un entretien accordé au journal La Nación qu’il trouvait Kylian Mbappé meilleur que l’octuple Ballon d’Or. Il a également pointé du doigt la personnalité trop neutre de l’ancien joueur du Barça.

«Messi n’est pas le meilleur du monde. Pour moi, c’est Mbappé, a-t-il déclaré. Avez-vous vu la finale de la Coupe du Monde 2022 ? C’était Mbappé contre l’Argentine. C’est une star, il est vivant et il a le visage de Pelé. Actuellement, il n’est pas très bon, mais le Real Madrid est le plus grand test au monde, ajoute l’ancien gardien de Boca Juniors, et de poursuivre. Diego Maradona avait une attirance, une adoration. Messi ne transmet pas ça. J’aime le joueur qui provoque, comme Cristiano Ronaldo, comme Maradona… Messi ne le fait pas.»