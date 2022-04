Euro U19 : les adversaires de la France connus

Le tirage au sort du Championnat d'Europe des moins de 19 ans a eu lieu à Samorín-Cilistov (Slovaquie). Qualifiée pour la phase finale (prévue du 18 juin au 1er juillet), l'équipe de France dirigée par Landry Chauvin connaît ses adversaires de la poule A de cette première édition de l'Euro depuis 2019 (2020 et 2021 annulées en raison du COVID-19).

En effet, pour se qualifier en demi-finales de la compétition, les Bleuets devront se défaire de l'Italie, la Roumanie et la Slovaquie, pays-hôte. Le groupe B est quant à lui composé de l'Angleterre, l'Autriche, Israël et un quatrième pays non déterminé. L'occasion pour l'EdF de faire mieux qu'en 2019, édition lors de laquelle les joueurs de Lionel Rouxel ont été éliminées en demies par l'Espagne.