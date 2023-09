Qualifications Euro 2024 : l’Espagne d’un Lamine Yamal historique gifle la Géorgie !

Quatrième du groupe A des qualifications à l’Euro 2024 (avec deux matches en retard), l’Espagne se déplaçait sur la pelouse de la Géorgie, ce vendredi à 18 heures. Au Boris Paichadze de Tbilissi, la Roja Luis De La Fuente se présentait en 4-3-3 avec une défense Carvajal, Le Normand, Laporte, Gaya devant le portier Unai Simon. Le trio Gavi, Rodri, Ruiz débutait au milieu, juste derrière Asensio, Morata et Olmo en attaque. Défaits par l’Ecosse, en tête de la poule, le 28 mars dernier, les Espagnols réagissaient parfaitement face aux hommes de Willy Sagnol.

Rapidement dangereux par l’intermédiaire de Morata puis Asensio (2e), les visiteurs ouvraient logiquement le score sur une tête piquée gagnante de Morata (0-1, 22e). Dans la foulée, la Roja s’offrait même le break. Après un centre de Fabian Ruiz, le malheureux Kvirkvelia coupait la trajectoire et trompait son propre gardien (0-2, 27e). Tout proche de s’envoler, un peu plus, au tableau d’affichage, l’Espagne se voyait finalement refusée un nouveau but pour une position de hors-jeu de Ruiz (30e). Ultra dominateurs, les coéquipiers de Rodri déroulaient et ne laissaient rien aux Géorgiens, incapables de déployer leur jeu. Juste avant la pause, Olmo (0-3, 38e) et Morata, auteur d’un doublé (0-4, 40e), aggravaient ainsi le score.

Yamal dans l’histoire, Morata brillant, Asensio out !

Une fin de première période également marquée par les blessures de Marco Asensio et Dani Olmo mais également l’entrée en jeu de Lamine Yamal, devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la Roja ! Au retour des vestiaires et sous une pluie battante, Willy Sagnol effectuait trois changements mais la Géorgie et son coaching s’avérait payant. Sur un mauvais dégagement de Le Normand, le nouvel entrant, Chakvetadze, profitait d’une faute de main de Simon pour réduire la marque (1-4, 49e). Malgré tout, la Roja déroulait.

Si Le Normand trouvait la barre peu avant l’heure de jeu (59e), les Espagnols ajoutaient trois nouveaux buts par l’intermédiaire de Morata, auteur de son premier triplé avec l’Espagne (1-5, 66e), Nico Williams (1-6, 68e) et l’inévitable Lamine Yamal, décisif pour sa première en sélection A. Buteur pour ses débuts avec la Roja, le jeune crack du Barça marque ainsi un peu plus les esprits et entre dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection espagnole. Avec cette large victoire (6-1), l’Espagne remonte à la 2e place du groupe A, derrière l’Ecosse qui affronte Chypre à partir de 21 heures. Une soirée parfaite pour les hommes de Luis De La Fuente. Historique pour un certain Lamine Yamal.