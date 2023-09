Espagne : Marco Asensio sort sur blessure, Lamine Yamal dans l’histoire

Si l’Espagne déroule actuellement sur la pelouse de la Géorgie (4-0 à la pause), la Roja a, cependant, subi deux coups durs avant la pause. Buteur, Dani Olmo s’est, en effet, blessé et a donc cédé sa place à Lamine Yamal. Le crack du FC Barcelone est devenu, par la même occasion, le plus jeune joueur à jouer pour la Roja, à seulement 16 ans et 57 jours.

Autre mauvaise nouvelle, la blessure de Marco Asensio qui pourrait faire trembler le PSG dans les prochaines heures… L’ailier de 27 ans a, de son côté, été remplacé par Nico Williams, attaquant de Bilbao. Deux mésaventures qui ne devraient cependant pas empêcher la Roja de décrocher un deuxième succès dans ces phases qualificatives à l’Euro 2024.