L’Atlético de Madrid se cherche un nouvel entraîneur !

Il faut croire que l’Atlético de Madrid en a peut-être eu marre de voir le Real Madrid monopoliser l’attention médiatique depuis le début de cette saison 2024/2025. Selon Relevo, les Colchoneros s’activent en coulisses. Et pas pour rien. Le média espagnol assure que l’actuel troisième du classement de Liga s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur ! Mais attention, pas question de limoger Diego Simeone, dont le contrat court jusqu’en 2027. Relevo précise en effet que l’Atlético ne veut surtout pas se trouver au dépourvu le jour où El Cholo décide de mettre les voiles. Que ce soit au terme de son bail ou avant.

Et cette deuxième option n’est clairement pas à exclure d’après le média local. Un sentiment d’usure autour de Simeone serait d’ailleurs présent au sein du club. Malgré les 185 M€ investis l’été dernier pour régénérer l’équipe (Alvarez, Gallagher, Le Normand, Sorloth), la sensation présente chez les Colchoneros est que leur entraîneur emblématique a de plus en plus de mal à maintenir l’équipe à un haut niveau. La récente victoire à l’arraché face au Paris Saint-Germain (2-1) a porté la marque de l’Atlético guerrier de Simeone, mais personne n’est dupe sur le niveau affiché par les ouailles de l’Argentin.

L’Atlético assure ses arrières

Sans vouloir pousser Simeone vers la sortie, l’Atlético veut donc protéger ses intérêts futurs. D’autant que le nouveau directeur du football, Carlos Bucero, est arrivé en janvier 2024, après la prolongation signée par El Cholo et qu’il n’a donc pas d’attache spéciale avec l’entraîneur sud-américain. Relevo explique d’ailleurs que Bucero a écarté le directeur sportif Andrea Berta (homme de confiance de Simeone) de plusieurs décisions stratégiques. Vous l’aurez compris, Bucero ne fait pas dans le sentimentalisme et pense déjà à l’après-Simeone.

Plusieurs noms de coaches sont même cités : Luis Enrique (qui a prolongé au PSG jusqu’en 2027), le sélectionneur Luis de la Fuente, Julen Lopetegui, Mauricio Pochettino, Fernando Torres (coach de la réserve) ou encore Unai Emery. Autant de profils difficilement délogeables à court terme, mais à qui une reprise en main de l’Atlético à moyen terme peut largement être proposée. Une chose est sûre : celui qui succèdera à Diego Simeone (13 ans sur le banc madrilène 2 Ligas, 2 Ligues Europa, 2 Supercoupes d’Europe, 1 Coupe d’Espagne, 2 finales de Ligue des Champions) aura une lourde tâche à assumer.