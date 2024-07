Équipe de France : la défense est toujours infranchissable !

Ce n’était pas une grande après-midi de football qui a eu lieu ce lundi à Düsseldorf. Avec une France loin d’être rassurante et une Belgique apathique, les supporters ne se sont pas régalés. Pourtant, l’essentiel était ailleurs pour les Bleus qui ont arraché leur billet pour les quarts de finale de l’Euro 2024 grâce à un but contre son camp de Jan Vertonghen après un enchaînement de Randal Kolo Muani (1-0). Un but chanceux en fin de rencontre qui vient récompenser les intentions plus emballantes des hommes de Didier Deschamps face à leurs voisins. Face à des Belges ridicules, la France devra néanmoins montrer un bien meilleur offensif lors des autres matches du tournoi. Offensif oui, car il n’y a rien à dire sur l’aspect défensif. Depuis le début du tournoi, les défenseurs français sont une vraie satisfaction pour Didier Deschamps. N’ayant pris aucun but depuis le début du tournoi hormis un penalty de Robert Lewandowski, arrêté une première fois par Mike Maignan, les Bleus ont poursuivi sur leur lancée ce lundi.

En effet, face aux Diables Rouges, la France a pu compter sur une défense totalement rassurante face à des attaquants belges en difficulté. Au-delà d’un nouveau clean sheet dans cet Euro, les défenseurs français ont été impressionnants face à de sérieux clients face à eux. Sérieux et appliqués, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez ont réalisé des performances majuscules défensivement qui ont permis à la France d’être sereine. Sur son flanc droit, le Barcelonais a été tellement fort qu’il a été élu homme du match par l’UEFA mais aussi par la rédaction FM. Impérial face à un Jérémy Doku muselé, il a également apporté offensivement. Interrogé après la rencontre, le joueur formé à Bordeaux a donné les clés de son match XXL à l’issue de la rencontre : «il n’y a pas de déclic particulier, je suis dans la continuité de ce que j’ai fait ces derniers mois à Barcelone. Je me sens bien dans cette équipe, j’essaye de m’adapter. Quand j’ai de l’espace, j’essaye au maximum d’apporter. On savait que Doku n’est pas un joueur qui aime défendre donc j’avais des espaces.»

Didier Deschamps a trouvé son socle défensif

Complémentaires en charnière centrale, William Saliba et Dayot Upamecano ont parfaitement su gérer les quelques inspirations de Loïs Openda et Romelu Lukaku. Impressionnant au marquage de l’ancien de Chelsea, Saliba s’affirme clairement comme une valeur sûre pour la suite en charnière centrale. Moins brillant offensivement, Théo Hernandez a été très solide défensivement à l’image de son retour défensif précieux sur Yannick Ferreira Carrasco à l’heure de jeu. Et même quand la défense a été dépassée par un éclair de génie belge, Mike Maignan était là pour montrer à quel point il était rassurant et permis aux Bleus de tenir le cap. Une imperméabilité défensive qu’a savourée Adrien Rabiot : «c’est une vraie délivrance avec ce but. On a fait un bon match, on a été solides. On a cette capacité à ne pas encaisser de but, à être très bons à la récupération. On sait qu’il en suffira d’une à mettre au fond. Ça a été le match parfait car avec ce but en fin de match, on leur a cassé les jambes.»

Sans être flamboyants dans le jeu, les Bleus peuvent bel et bien compter sur ce socle défensif pour aller loin dans ce tournoi continental. Une force également saluée par Didier Deschamps : «on a une solidité défensive qui est intéressante, indispensable à ce niveau même si on part de loin. Il n’y a pas que l’aspect de bien défendre, dans l’utilisation du ballon, en passant par derrière, on a une bonne maitrise. Ils font tout ce qu’il faut pour ne pas prendre de buts. Ils sont en confiance. Koundé a pratiquement été plus offensif que Hernandez. Ce sont des joueurs de haut niveau. Au travers des discussions avec les joueurs… Vous avez vu où ils jouent, c’est Barcelone, AC Milan, Arsenal, Bayern, donc voilà… Qu’ils n’aient pas un vécu… c’est évident. À partir du moment où j’estime que c’est mieux de mettre l’un plutôt que l’autre, j’ai des joueurs de haut niveau. Peu sont rentrés ce soir, mais je peux compter sur l’ensemble du groupe.» Il faudra désormais régler des problèmes offensifs loin d’être rassurants pour la suite…