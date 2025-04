Chelsea a 5 pistes prestigieuses pour son attaque

Quatrième de Premier League, Chelsea connaît une saison assez particulière. Parfois flamboyant, parfois frustrant, le club londonien paye notamment quelques irrégularités dans son équipe et le secteur offensif est notamment pointé du doigt. Malgré la quatrième meilleure attaque de Premier League, les Blues manquent d’un vrai buteur capable de porter l’équipe. En championnat, Cole Palmer (14 buts et 8 offrandes) porte son équipe alors que Nicolas Jackson (9 buts et 5 offrandes) a confirmé qu’il était capable d’aider l’équipe londonienne dans ses objectifs. Néanmoins, le rendement du Sénégalais pourrait être meilleur. Ses concurrents que sont Christopher Nkunku, David Datro Fofana et Marc Guiu n’apportant pas une réelle alternative.

Pire, en 2025 personne n’a marqué plus de but que … Marc Cucurella du côté de Chelsea alors qu’il est latéral gauche. Une situation d’urgence pour Chelsea qui a déjà décidé de se renforcer cet été au poste d’avant-centre. Pour ce faire, les Blues ont déjà plusieurs noms en tête et le dernier en date n’est autre que Liam Delap selon Sky Sports. Attaquant de 22 ans, le jeune buteur anglais est une des révélations de Premier League cette saison avec Ipswich Town. Buteur référent du promu, il compte 12 buts et 2 passes décisives en 30 matches de Premier League. Des chiffres solides pour un joueur qui évolue au sein du 18e de l’élite anglaise.

Chelsea veut frapper fort

Formé à Manchester City, Liam Delap retrouverait par ailleurs d’anciens coéquipiers côtoyés du côté des Sky Blues comme Cole Palmer et Jadon Sancho. Alors que son contrat avec Ipswich Town court jusqu’en juin 2029, Liam Delap dispose d’une clause en cas de relégation en Championship. Ainsi, il faudra débourser 30 millions de livres sterling, soit environ 35 millions d’euros pour s’adjuger ses services. Cependant, le fils de Rory Delap n’est pas la seule cible des Blues. En effet, les Londoniens ont quatre autres pistes prestigieuses sur la table pour cet été.

Il y a tout d’abord Victor Osimhen (26 ans) qui est une cible de longue date. Prêté par le Napoli à Galatasaray, le Nigérian reste performant en Turquie (28 buts et 6 offrandes en 32 matches). Il y a également une autre piste onéreuse menant à Benjamin Sesko (21 ans). Le Slovène du RB Leipzig dispose d’une belle marge de progression et reste une des rares satisfactions des Saxons cette saison (19 buts et 6 passes décisives en 39 matches). Du côté de la Ligue 1, Chelsea apprécie aussi Jonathan David (25 ans). Le buteur canadien de Lille arrive en fin de contrat cet été et sera une piste à moindre coût. Cette saison, il brille avec les Dogues, notamment en Ligue des Champions (23 buts et 10 offrandes en 43 rencontres). Enfin, Hugo Ekitiké (22 ans) plaît aussi aux Blues. Le buteur tricolore de l’Eintracht Francfort livre aussi un solide exercice (19 buts et 8 offrandes en 40 matches).