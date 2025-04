Real Madrid : l’arbitre qui a annulé le penalty de Julian Alvarez a été écarté

Le 12 mars dernier, l’Atlético de Madrid a reçu le Real Madrid pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Battus 1-0 à l’aller, les Colchoneros ont gagné 1-0 lors du match retour et les deux formations se sont affrontées lors d’une séance de tirs au but. Le Real Madrid s’est alors imposé 4-2 dans cet exercice.

Deuxième tireur du club espagnol, Julian Alvarez a vu son but être refusé après une double touche de l’Argentin. Une décision prise par l’arbitre chargé de l’arbitrage vidéo Tomasz Kwiatkowski. Ce dernier vient d’être écarté pour le match de Ligue Europa ce jeudi entre Tottenham et l’Eintracht Francfort. Une décision surprenante puisque c’est la première fois depuis 2022 et le début de sa collaboration avec l’arbitre principal Szymon Marciniak que Tomasz Kwiatkowski va manquer un match.