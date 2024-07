Copa América : une enquête ouverte sur la bagarre après Uruguay-Colombie

La Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a annoncé l’ouverture d’une enquête, suite aux affrontements entre certains joueurs uruguayens et des supporters colombiens, juste après le match opposant les deux nations en demi-finale de Copa América, à Charlotte (États-Unis). « Au vu des actes de violence survenus à la fin du match entre l’Uruguay et la Colombie, la commission de discipline de la CONMEBOL a décidé d’ouvrir un dossier afin de clarifier le déroulement des faits et les responsabilités des personnes impliquées, a indiqué l’organisation sud-américaine, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. À la veille de la finale de notre Copa America, nous souhaitons ratifier et avertir qu’aucune action ne sera tolérée pour ternir une fête mondiale du football, qui implique les protagonistes et les supporters qui seront présents dans le stade pour une finale suivie par des centaines de millions de spectateurs dans le monde entier. »

Après la défaite des Uruguayens (0-1), dans un match électrique où un carton rouge avait été distribué, les supporters des deux équipes se sont affrontés violemment. Plusieurs joueurs de la Celeste, à l’instar de Darwin Núñez et de Ronald Araujo, se sont précipités dans la foule pour protéger leurs familles des fans colombiens, venus en masses, provoquant un champ de bataille nécessitant l’arrivée des forces de l’ordre.