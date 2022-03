Le PSG tient une nouvelle piste pour dynamiter ses ailes

En attendant de savoir s’il devra ou non recruter un buteur en cas de départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain compte de toute façon renforcer son secteur offensif. Et surtout les côtés de son attaque. Neymar n’est plus vraiment percutant, idem pour Julian Draxler, Lionel Messi ne peut plus jouer sur un côté et Angel Di Maria ne devrait pas être prolongé.

Dans un marché d’été qui sera animé par la présence de plusieurs stars libres de tout contrat, Paris a rapidement ciblé le profil d’Ousmane Dembélé. Le Français du FC Barcelone entretient le suspense au sujet de son futur et son retour en forme en fait la piste favorite des Franciliens. Mais il n’est pas le seul. D’autres noms prometteurs ou plus ronflants ont également été cités.

De retour après une grosse blessure au genou

Antony (Ajax Amsterdam), Mohamed Salah (Liverpool), Raphinha (Leeds), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore Richarlison (Everton) sont quelques exemples précis. Ce vendredi, le Daily Mail nous apprend toutefois qu’il existe une nouvelle piste : celle menant à l’international portugais Pedro Neto (3 sélections, 1 but). Joueur de Wolverhampton depuis 2019, l’ancien pensionnaire de la Lazio a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027.

Recruté en échange de 18,3 M€, le Lusitanien (5 matches de Premier League cette saison) vient à peine de retrouver la compétition après une terrible blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains entre le 9 avril 2021 et le 20 février 2022. Pas de quoi refroidir le PSG qui, selon le tabloïd, est persuadé du potentiel du joueur et suit avec attentions ses prestations d’ici la fin de la saison. Affaire à suivre.