À 53 ans, Kazuyoshi Miura a prolongé avec le Yokohama FC

Il aura 54 ans dans un peu plus d’un mois, le 26 février prochain. Et pourtant, Kazuyoshi Miura a prolongé son contrat avec son club du Yokohama FC d’une saison supplémentaire. Le plus vieux buteur du championnat japonais fait durer le plaisir pour son plus grand bonheur.

L'ancien attaquant international japonais, qui a rejoint Yokohama en 2005, entamera sa 17e saison pour le club fin mars. «Mes aspirations et ma passion pour le football ne font que croître », a-t-il déclaré après sa prolongation de contrat. Celui qui a début sa carrière professionnelle en 1986 à Santos au Brésil est l’un des joueurs les plus appréciés du Japon. Avec sa sélection, il a inscrit 55 buts en 89 matches. Présent lors du lancement de la J-League en 1993, l’ancien du Genoa a disputé 669 matches dans sa (très) longue carrière.