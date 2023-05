Le RC Lens tombe d’accord pour une pépite colombienne

Toujours très actif sur le mercato où le club nordiste a réalisé de nombreux jolis coups lors des précédentes saisons, le Racing Club de Lens a parfois penché vers l’Amérique du Sud. Facundo Medina (CA Talleres) ou encore Wuilker Fariñez (Millonarios) font partie de ces coups tentés auquel devrait se rajouter Oscar Cortés (19 ans). Milieu offensif colombien évoluant à Millonarios et capable de jouer sur les ailes, le droitier réalise un début de saison probant avec 6 buts et 2 offrandes en 14 rencontres.

D’après les informations du média local Win Sports Mas, un accord aurait été trouvé entre son club et le Racing Club de Lens en vue d’un transfert cet été. Ainsi, Oscar Cortés devrait coûter un peu plus de 4 millions d’euros aux Artésiens et les Colombiens disposeraient d’un pourcentage à la revente.

