L'Ajax annonce le versement de 7,85 M€ à la famille d'Abdelhak Nouri

Victime d’un arrêt cardiaque en 2017, Abdelhak Nouri a vu ses rêves de joueur s’arrêter net. Depuis, sa famille et l’Ajax Amsterdam négociaient une compensation financière. Le 10 novembre dernier, les médias hollandais annonçaient qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties, mais sans dévoiler le montant. Ce lundi, l’Ajax vient de le faire.

La suite après cette publicité

«Le 8 juillet 2017, Abdelhak Nouri est victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match amical en Autriche. En conséquence, le milieu de terrain a subi des lésions cérébrales graves et permanentes. Ajax a confirmé plus tard que les soins médicaux de Nouri dans la phase aiguë sur le terrain n'étaient pas adéquats et, en tant qu'employeur, a reconnu la responsabilité des conséquences. La famille Nouri et l'Ajax sont désormais parvenus à un accord sur l'indemnité à verser par le club. La procédure engagée par la famille Nouri devant la commission d'arbitrage de la KNVB a été close à la suite de cet accord à l'amiable. Dans la procédure d'arbitrage, l'étendue des dommages, dus entre autres à la perte de capacité de travail et à l'indemnisation des dommages, a fait l'objet de discussions. L'accord conclu sur ces éléments de perte porte sur une indemnisation nette de 7 850 000 €», indique le communiqué.