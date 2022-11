Arabie Saoudite - Mexique : les compositions d'équipes

La suite après cette publicité

Epilogue du groupe C dans cette Coupe du Monde 2022 ! Argentine, Pologne, Arabie Saoudite et Mexique peuvent tous prétendre à une place en 8es de finale... et affronter les Bleus. À 20h, au Lusail Iconic Stadium, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard affronte le Mexique de Tata Martino, deux équipes battues lors de la 2e journée (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). L'Arabie Saoudite (3e, 3 points) se qualifiera en cas de succès, alors que le Mexique (4e, 1 point) a besoin d'un succès bonifié et d'une contreperformance de la Pologne ou de l'Argentine pour passer. Indécis jusqu'au bout.

Pour ce troisième match de poule, Hervé Renard s'appuie sur un 4-3-3 et change trois joueurs. Le latéral gauche Al-Burayk sort du onze, remplacé numériquement par Al-Tambakti, qui occupera l’axe de la défense. Sami Al-Anjei est également sorti, et c’est Ali Alhassan qui prend sa place dans l’entrejeu. Abdulelah Almaki, milieu de terrain, est lui remplacé numériquement par Sultan Alghannam, qui occupera le poste de latéral droit. En face, Gerardo 'Tata' Martino choisit de faire confiance à dix des onze joueurs défaits par l'Argentine lors de la 2e journée. Seul changement : Hector Herrera laisse sa place à Orbelin Pineda dans l'entrejeu. Lozano, Martin et Vega sont alignés aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

Arabie Saoudite : Al Owais - Alghannam, Al-Amri, Altambakti, Albulayhi - Alhassan, Abdulhamid, Kanno - Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari

Mexique : Ochoa - Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo - Pineda, Alvarez, Chavez - Lozano, Martin, Vega

