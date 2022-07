Le FC Barcelone ne veut plus de Memphis Depay !

La suite après cette publicité

Les jours de Memphis Depay au FC Barcelone sont comptés. Arrivé gratuitement l'été dernier en provenance de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais a su se montrer décisif malgré un exercice 2021/2022 compliqué, que ce soit par le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, mais aussi la situation financière du club, qui l'a empêché de réaliser un recrutement de taille pour être compétitif. Avec 13 buts et 2 passes décisives inscrits en 37 matches toutes compétitions confondues, l'Oranje aux 80 sélections (42 réalisations) n'aura pas pu éviter les éliminations européennes des Blaugranas (3e du groupe en Ligue des Champions puis quart de finale de Ligue Europa).

La formation catalane a dû se contenter d'une place de dauphin en championnat derrière son rival et champion d'Espagne en titre, le Real Madrid. Mais pour retrouver son niveau d'antan, le FCB s'est servi de plusieurs leviers économiques (vente d'actifs et de droits TV) pour empocher des liquidités et offrir un effectif compétitif à Xavi Hernandez, arrivé sur le banc en novembre 2021. Déjà en janvier, Joan Laporta, accompagné de Mateu Alemany et Jordi Cruyff, a pu renforcer l'équipe, surtout offensivement (F. Torres, P.-E. Aubameyang...), avant de remettre le couvert lors du mercato estival, avec les signatures de Robert Lewandowski et Raphinha.

Depay poussé vers la sortie

Ces deux recrues estivales, ajoutées à la prolongation d'Ousmane Dembélé jusqu'en 2024, amènent Xavi et son staff technique à devoir faire un ménage dans l'effectif. D'après les dernières informations du quotidien AS, l'entraîneur catalan a rencontré le numéro 9 néerlandais pour lui faire comprendre qu'il ne comptait plus sur lui, notamment en raison des récentes signatures. Mais alors que le principal intéressé avait réitéré, il y a quelques jours, son envie de rester au Barça, le Néerlandais semble contraint de trouver une porte de sortie durant cette fenêtre des transferts. Pourtant, les prétendants ne manquent pas pour accueillir le natif de Moordrecht.

La publication espagnole ajoute que le FC Barcelone serait prêt à étudier des offres à partir de 20 millions d'euros pour se séparer du joueur de 28 ans. En plus de libérer de la masse salariale, son départ permettrait aussi à Lewandowski de retrouver son numéro 9, une aubaine commerciale pour le club pour la vente de ses maillots. Durant les dernières semaines, Tottenham s'était montré insistant pour trouver un accord, qui viendrait pallier le départ de son compatriote Steven Bergwijn à l'Ajax Amsterdam. On peut ajouter à cela son inclusion dans un troc géant avec Chelsea pour tenter de signer César Azpilicueta et Marcos Alonso selon le quotidien Sport.