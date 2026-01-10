Menu Rechercher
0 - 2
67'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco Quarts de finale
Algérie
0 - 2
MT : 0-0
67'
Nigeria
Temps forts
57'
0 - 2
(PD V. Osimhen) A. Adams
47'
0 - 1
(PD B. Onyemaechi) V. Osimhen
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Possession 61% Nigeria Algérie
Tirs 0 0 5 0 5 10
Grosses occasions créées 100% Nigeria 4 Algérie 0
Compositions Algérie 4-4-2 Nigeria 4-3-1-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Nigeria Ademola Lookman 1 #2 Flag Nigeria Bruno Onyemaechi 1 #3 Flag Nigeria Alex Iwobi 1
Tirs (%)
#1 Flag Nigeria Victor Osimhen 2/3 67% #2 Flag Nigeria Akor Adams 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Nigeria Frank Onyeka 2 #2 Flag Algérie Rayan Aït-Nouri 2
Fautes subies
#1 Flag Algérie Riyad Mahrez 4 #2 Flag Nigeria Bright Osayi-Samuel 3 #3 Flag Algérie Hicham Boudaoui 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Algérie Rayan Aït-Nouri 4 #2 Flag Nigeria Ademola Lookman 3 #3 Flag Nigeria Victor Osimhen 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Algérie Riyad Mahrez 9/11 82% #2 Flag Algérie Ramiz Zerrouki 7/11 64% #3 Flag Nigeria Frank Onyeka 8/13 62%
Interceptions
#1 Flag Algérie Ramiz Zerrouki 2 #2 Flag Algérie Ibrahim Maza 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Nigeria Victor Osimhen 3/4 75% #2 Flag Nigeria Wilfred Ndidi 2/3 67% #3 Flag Algérie Farès Chaïbi 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Algérie Ibrahim Maza 0/6 0% #2 Flag Nigeria Bruno Onyemaechi 0/6 0% #3 Flag Algérie Mohamed Amoura 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Algérie Ramy Bensebaïni 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Nigeria Calvin Bassey 50/54 93% #2 Flag Nigeria Semi Ajayi 37/41 90% #3 Flag Nigeria Wilfred Ndidi 35/41 85%
Corners et centres réussis
#1 Flag Nigeria Bruno Onyemaechi 4 #2 Flag Nigeria Ademola Lookman 3

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
D
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
60% 3 Victoires 20% 1 Nul 20% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire
Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Samuel Chukwueze Samuel Chukwueze Ischio-jambiers

Match Algérie - Nigeria en direct commenté

Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 10 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Nigeria (Coupe d'Afrique des Nations, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Algérie et Nigeria. Ce match aura lieu le samedi 10 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Nigeria.

On en parle

Arbitres

Issa Sy arbitre principal
Nouha Bangoura arbitre assistant
Djibril Camara arbitre assistant
Peter Waweru Kamaku quatrième arbitre
Stephen Eleazar Onyango Yiembe arbitre VAR
Pierre Ghislain Atcho arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de Marrakech Marrakech
Stade de Marrakech
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41356
  • Affluence moyenne : 5776
  • Affluence maximum : 40000
  • % de remplissage : 14

Match en direct

Date 10 janvier 2026 17:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Quarts de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ALG-NGA
Zone Afrique
Équipe à domicile Algérie
Équipe à l'extérieur Nigeria
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Algérie et Nigeria en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Algérie Nigeria en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Algérie et Nigeria ?

Algérie : le coach V. Petković a choisi une formation en 4-4-2 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, F. Chaïbi, H. Boudaoui, R. Zerrouki, R. Mahrez, M. Amoura, I. Maza.

Nigeria : de son côté, l'équipe dirigée par É. Chelle évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : S. Nwabali, B. Onyemaechi, C. Bassey, S. Ajayi, B. Osayi-Samuel, A. Iwobi, W. Ndidi, F. Onyeka, A. Lookman, V. Osimhen, A. Adams.

Qui arbitre le match Algérie Nigeria ?

Issa Sy est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Algérie Nigeria ?

Marrakech accueille le match au Stade de Marrakech.

Quelle est la date et l'heure du match Algérie Nigeria ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué des buts pour Nigeria ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Nigeria : V. Osimhen 47', A. Adams 57'.

Top commentaires

🔴TIC🏆TAC🔵 18:20 On m'avait pourtant certifié que le milieu Algérien était meilleur que le milieu Nigerian 🤣 9 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
Top commentaires
Comparer les stats du match
