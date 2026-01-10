Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Algérie - Nigeria en direct commenté
Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 10 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Nigeria (Coupe d'Afrique des Nations, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Algérie et Nigeria. Ce match aura lieu le samedi 10 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Nigeria.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Algérie et Nigeria en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Algérie Nigeria en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Algérie et Nigeria ?
Algérie : le coach V. Petković a choisi une formation en 4-4-2 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, F. Chaïbi, H. Boudaoui, R. Zerrouki, R. Mahrez, M. Amoura, I. Maza.
Nigeria : de son côté, l'équipe dirigée par É. Chelle évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : S. Nwabali, B. Onyemaechi, C. Bassey, S. Ajayi, B. Osayi-Samuel, A. Iwobi, W. Ndidi, F. Onyeka, A. Lookman, V. Osimhen, A. Adams.
- Qui arbitre le match Algérie Nigeria ?
Issa Sy est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Algérie Nigeria ?
Marrakech accueille le match au Stade de Marrakech.
- Quelle est la date et l'heure du match Algérie Nigeria ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué des buts pour Nigeria ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Nigeria : V. Osimhen 47', A. Adams 57'.