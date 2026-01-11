L’Algérie se fait fracasser après son élimination de la CAN !

C’est terminé pour l’Algérie ! Comptant parmi les outsiders de cette CAN 2025, les Fennecs ont finalement pris la porte, ce samedi, à Marrakech. Défaits (0-2) par une solide équipe du Nigéria, les Fennecs n’ont rien pu faire. Dans le dernier carré, les Super Eagles défieront donc le Maroc alors que l’Egypte sera, de son côté, opposée au Sénégal. En attendant ces deux chocs, la bande à Vladimir Petkovic se retrouve, elle, sous le feu des critiques.

En effet, si les coéquipiers de Boudaoui ont rapidement fustigé les décisions de l’arbitre Issa Sy, la presse locale pointe, ce dimanche, l’impuissance des Algériens lors de ce quart de finale. «Fin de parcours pour les Verts», titre en Une le journal algérien El Watan. «Les Algériens ont eu du mal à se montrer dangereux et ont été dominés dans le jeu, avec une possession de balle inférieure à celle de leurs adversaires. Les Fennecs n’ont pas réussi à franchir ce cap, malgré leur engagement et leur combativité», analyse également un journaliste d’El Watan.

Les choix tactiques de Petkovic ne passe pas, l’arbitrage non plus

Le Courrier d’Algérie revient, lui aussi, sur les polémiques d’arbitrage en précisant que l’Algérie sort de la compétition «avec des regrets, des frustrations et de nombreuses interrogations, notamment sur l’arbitrage». «Les Verts ont payé leurs erreurs défensives, leur manque d’efficacité offensive, mais aussi un arbitrage largement contesté, marqué par des décisions jugées sévères et déséquilibrées. (…) Si la supériorité nigériane dans les moments clés est indéniable, l’impression dominante reste celle d’un match où l’Algérie n’a jamais été traitée à égalité. Un sentiment amer, partagé par les joueurs, le staff et les supporters», ajoute le journal.

Impuissante face aux coéquipiers de Victor Osimhen, l’Algérie a surtout payé ses erreurs défensives et son manque de génie de l’autre côté du terrain. «Complètement dépassés», résume d’ailleurs DZ Foot alors que de nombreux observateurs n’ont pas compris la composition de départ et les choix tactiques de Vladimir Petkovic. Le média algérien évoque enfin «une première période totalement ratée», allant même jusqu’à parler d’«océan de médiocrité». Pour les Verts, le réveil, ce dimanche, est plus que jamais douloureux…