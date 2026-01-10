CAN 2025 : l’Algérie fustige l’arbitrage après sa défaite contre le Nigéria

On ne parle que de ça depuis cette fin de match. Ce samedi soir, l’Algérie s’est inclinée face au Nigéria lors des quarts de finale de la CAN 2025. Une défaite sèche concédée par les Fennecs, qui n’ont pas su exister dans ce match (0 tir cadré). Mais pour les Algériens, le résultat est très amer, encore plus après quelques faits de jeu selon eux. Notamment une main dans la surface sur un centre de Fares Chaïbi en début de rencontre.

Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre au sein de l’équipe algérienne, qui a été très nerveuse pendant le match et au coup de sifflet final, allant demander des comptes au corps arbitral, obligeant la sécurité à intervenir. Après la rencontre, en zone mixte, les joueurs algériens se sont présentés (avec plus de 2h de retard en raison de grosses échauffourées entre journalistes) et n’ont pas manqué de faire passer un message sur l’arbitrage du jour.

L’Algérie est en colère

« L’arbitrage ? Tout le monde l’a vu. Mais ce n’est pas à cause de ça qu’on a perdu. Mais l’arbitre donnait des cartons jaunes très facilement, alors que quand c’étaient des fautes sur nous, il ne les sortait pas. Donc voilà, ce sont des petits détails, et le football se joue sur des petits détails. Maintenant, comme j’ai dit, c’est le football. Inch’Allah que la prochaine génération fasse de meilleures choses que nous en Afrique », a lancé Riyad Mahrez, qui a aussi confirmé qu’il avait disputé son dernier match de CAN ce samedi.

Son avis a été partagé par le vice-capitaine Aïssa Mandi. « L’arbitrage ? Tout ce que j’ai à dire, c’est que le Nigéria n’avait pas besoin de ça. C’est une grande équipe qui arrive à maturité avec de grands joueurs. Ils n’avaient pas besoin de ça pour être bons et performer. Ils l’ont montré depuis le début de la CAN », alors que Rayan Aït-Nouri a aussi été très cash sur le sujet. « Comme je l’ai dit, il doit siffler en première période sur le centre de Fares, où il y a clairement main dans la surface. Il y a énormément de fautes qu’il ne siffle pas pour nous. Donc c’est sûr que c’est frustrant. Après voilà, j’ai juste eu un mot avec le numéro 2 parce qu’il me parle super mal. Mais ça reste du football. »* Si les Algériens ont sans doute des raisons de pester contre certaines décisions, ils ont aussi reconnu la nette domination du Nigéria sur ce match. Désormais, il faut tourner la page et penser au Mondial 2026 dans quelques mois.